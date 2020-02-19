

Гахария: Правительство приняло решение создать Национальный парк Эрушети

19.02.2020 15:00





В 2020 году охраняемые территории будут расширены на 100 тысяч квадратных метров, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Георгий Гахария.



Правительство приняло решение создать Национальный парк Эрушети (регион Самцхе-Джавахети), близ границы с Арменией. По словам Гахария, это важно и для трансграничного сотрудничества.



«В 2019 году общий объем охраняемых территории был увеличен на 10% и составил 9.6% территории страны. Однако это не максимальный показатель. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды планирует в 2020 году увеличить на 100 тысяч квадратных метров объем охраняемых территории. Сегодня мы принимаем решение о создании Национального парка Эрушети, который расположен в приграничной зоне, и который будет крайне важным для трансграничного сотрудничества и сохранения видов списка «Красной книги»», — заявил Гахария.



Согласно объявленным еще в прошлом году планам правительства, новая часть заповедника расположена в административных границах района Ниноцминда и включает территории, прилегающие к таким местам, как Абули, а также озера Сагамо и Паравани.



Сегодня же Гахария сообщил, что на 4 тысячи квадратных метров расширяются охраняемые территории Боржоми-Харагаульского парка.



«Это означает, что данная уникальная территория эффективнее сможет сохранить виды. Конкретно речь идет о создании коридора к западным хребтам Малого Кавказа для благородного оленя и серны. Это крайне важно для спасения животных, входящих в список «Красной книги», отметил Гахария.



В Грузии 13 государственных заповедников, 10 Национальных парков, 18 отчужденных территорий, 41 естественный памятник природы и два защищенных ландшафта. Первый заповедник – Лагодехский, был создан в 1912 году.



На сегодняшний день общая площадь защищенных территорий составляет 520 811 гектаров, что составляет приблизительно 8,6% от территории страны. Приблизительно 75% охраняемых территорий покрыты лесом.



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