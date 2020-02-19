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Зурабишвили: Звучание советского гимна в парламенте Грузии является оскорблением грузинского государства
19.02.2020 15:27
«Призываю каждого члена парламента уважать «Хартию свободы», — говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которое распространяет пресс-служба президента.
«Звучание советского гимна в парламенте Грузии является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства.
Использоватние гимпа Советсткого Союза в зале заседаний законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института.
Призываю каждого члена парламента, уважать восьмой закон, принятый парламентом Грузии — «Хартия свободы», целям которой противоречит вчерашний факт, произошедший во время выступления председателя парламента», — говорится в заявлении президента Саломе Зурабишвили.
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