

Зурабишвили: Звучание советского гимна в парламенте Грузии является оскорблением грузинского государства

19.02.2020 15:27





«Призываю каждого члена парламента уважать «Хартию свободы», — говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которое распространяет пресс-служба президента.



«Звучание советского гимна в парламенте Грузии является оскорблением грузинского государства и нарушением законодательства.



Использоватние гимпа Советсткого Союза в зале заседаний законодательного органа неприемлемо и является дискредитацией государственного института.



Призываю каждого члена парламента, уважать восьмой закон, принятый парламентом Грузии — «Хартия свободы», целям которой противоречит вчерашний факт, произошедший во время выступления председателя парламента», — говорится в заявлении президента Саломе Зурабишвили.



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