

Каладзе: Мы готовы встретиться со всей оппозицией

19.02.2020 15:48





Разумеется, одна конкретная партия и ее соединения не хотят, чтобы состоялось определенное соглашение, однако соглашение в связи с избирательной системой обязательно будет достигнуто, - заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Он призывает политические партии сесть за стол переговоров.



«К этому нас призывают наши международные друзья, страна, являющаяся нашим стратегическим партнером, я имею в виду США – необходим диалог, необходимо сесть за стол переговоров и достичь какого-то консенсуса. Если они не согласятся и мы не сможем достичь консенсуса по избирательной системе, тогда выборы пройдут по существующей смешанной системе.



Нами было озвучено 100/50, что является оптимальным вариантом, но я повторю, что существует определенный вопрос, который должен быть согласован в ходе диалога, а не посредством брифингов и интервью, соответственно, диалог важен для достижения определенного соглашения.



Мы готовы встретиться со всей оппозицией, ее представителями, также готовы встретиться с отдельными партиями, индивидуально обсудить, к чему они готовы, с этим нет проблем», - сказал Каха Каладзе.



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