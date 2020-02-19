

Москва готовит в Тбилиси мероприятия ко Дню Победы

19.02.2020 16:08





В секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии, в здании бывшего посольства России в Грузии прошла конференция, приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Как сообщается в аккаунте секции в социальной сети Twitter, в Тбилиси прошла пятая отчетно-выборная страновая конференция. При этом, на заседании состоялась церемония награждения почетными грамотами от имени Координационного совета объединений российских соотечественников в Грузии (КСОРСГ). В организацию были приняты три новые организации – Дагестанская община Грузии, Институт Евразии и Союз Искра.



«Живой интерес вызвали выступления руководителей организаций, которые рассказали об актуальных вопросах российских соотечественников, проживающих в регионах. На конференции прошли выборы председателя и заместителей председателя КСОРСГ. Были приняты новое Положение и резолюция Пятой отчетно-выборной страновой конференции российских соотечественников Грузии посвященной празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении секции.



На конференции прошли выборы председателя и заместителей председателя КСОРСГ , Были приняты новое Положение и резолюция Пятой отчетно-выборной страновой конференции российских соотечественников Грузии посвященной празднованию 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Ранее издание SOVA NEWS сообщило, что специально к этому дню в Тбилиси прибыл чиновник из Москвы — главный советник Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Сергей Пшеничный.





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