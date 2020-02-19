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Завтра Вано Мерабишвили покинет тюрьму


19.02.2020   17:53


Бывший министр внутренних дел Грузии, осужденный Вано Мерабишвили, почти после 7-летнего заключения завтра покинет пенитенциарное учреждение, т.н. Матросовскую тюрьму. Именно в этот день истекает срок заключения Мерабишвили.

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили был задержан в мае 2013 года. Он отбывает наказание по нескольким делам. В частности, речь идет о разгоне акции 26 мая 2011 года, о сокрытии доказательств по делу Сандро Гиргвлиани, о физической расправе с Валерием Гелашвили, о даче в Квариати и о подкупе избирателей.

По принципу поглощения наказаний, в конечном итоге Мерабишвили был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев.

В настоящее время в суде против Мерабишвили рассматривается дело о разгоне акции 7 ноября и вторжении в телекомпанию «Имеди». По этому делу Мерабишвили вменяется превышение полномочий.

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