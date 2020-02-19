

Курт Волкер публикует «правильную версию» в связи с его комментарием об августовской войне

19.02.2020 18:31





Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер поясняет интервью «Европейской правде».



Как пишет в «Твиттере» Волкер, Путин не нападал на Грузию из-за риторики, он хотел заблокировать трансатлантическую интеграцию Грузии.



«Поправка: Путин не нападал на Грузию из-за риторики, он хотел заблокировать трансатлантическую интеграцию Грузии. Его и правда разозлила риторика, но у агрессии России были и свои причины», — пишет Волкер и делится исправленной версией интервью «Европейской правде».



Напомним, в интервью, опубликованном украинским интернет-изданием, американский дипломат назвал одной из причин войны в августе 2008 года риторику Михаила Саакашвили.



Позднее издание скорректировало часть интервью. Редакция «Украинской правды» заявила, что расширила фрагмент интервью по просьбе Волкера, чтобы более точно отразить его позицию.



Скорректированный фрагмент интервью: «Считаю, что Саакашвили сделал много хорошего для своего государства, провел немало реформ, он эффективно строил отношения с США и Западом. Однако Путин крайне нервно реагировал на жесткую риторику, которую Саакашвили избрал в отношении него, – даже не просто нервно, а агрессивно. Конечно, риторика не стала именно той причиной, по которой Путин напал на Грузию. Он хотел заблокировать ее трансатлантическую интеграцию. Хотя у российской агрессии и была своя причина, ее дополнительно усугубила риторика властей Грузии. Все это в тот период сделало невозможным любые российско-грузинские отношения. Нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии».



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