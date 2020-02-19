

Тбилисская мэрия пересмотрит тарифы на вывоз мусора для юридических лиц

19.02.2020 18:44





Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил своим заместителям начать работу над пересмотром тарифов на вывоз мусора для юридических лиц.



Как заявил Каладзе сегодня на заседании городского правительства, тариф за вывоз мусора для физических и юридических лиц «почти одинаковый и это несправедливо».



«Хочу поручить Ираклию Хмаладзе и Майе Битадзе начать поиск информации о том, какой подход в этом отношении имеется в развитых странах… Начнем изучение и потом примем решение, которое будет важно для продолжения работы «Тбилсервисгруп», чтобы сохранить то качество, которое у нас имеется в этом направлении», — отметил Каладзе.



Оплата за уборку мусора установлена согласно постановлению Тбилисского сакребуло (городского собрания) от 12 декабря 2014 года и определена в 2,5 лари на одну душу населения в месяц. Для физических лиц, чей социальный рейтинг составляет 57 тысяч баллов и меньше, этот тариф составляет 2 лари.



Что касается юридических лиц, то здесь тариф устанавливается в зависимости от рода деятельности и определяется по количеству занимаемой площади либо количеству мест для гостей, если это касается ресторанов, кафе или гостиниц. В среднем ежемесячный тариф колеблется от 0,1 до 0,75 лари за квадратный метр офисной или торговой площади до 2,15 лари за каждую кровать в случае гостиниц и 3 лари за каждое сидячее место в зале объекта питания (за исключением благотворительных столовых).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





