

Грузинскому застолью и многоголосью присвоена категория памятников культуры

19.02.2020 20:35

"Новости-Грузия"



Грузинскому застолью и многоголосью присвоили категорию памятников культуры национального значения. Об этом «Новости-Грузия» сообщили в министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузи.



По мнению ведомства, это будет способствовать популяризации уникальной грузинской культуры и традиций, их сохранению и передаче следующему поколению.



Грузинское многоголосье, признанное ЮНЕСКО в 2001 году шедевром устного и нематериального наследия человечества, было неотъемлемой частью традиционной музыкальной культуры и существования грузинского народа. В нем выражены синкретические формы языческой эпохи, прежде всего картвельских племен, а затем и грузинской нации, особенности и репрезентации мировоззрения.



В христианскую эпоху многоголосное пение продолжало быть неотъемлемой частью как мирской жизни, так и богослужения, и наряду с народными представлениями выражало христианские взгляды грузинской нации.



Грузинское многоголосье в 2008 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия после присоединения Грузии к Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Также в 2014 году грузинское многоголосье получило статус нематериального культурного наследия.



Что касается грузинского традиционного застолья, то оно распространено по всей Грузии, как в городах, так и в селах. Культура застолья также распространена во всех общинах Грузии, несмотря на религиозные и национальные различия.



Определить дату возникновения культуры грузинского застолья трудно. Известная как «тамада» бронзовая статуэтка мужчины с рогом вина в приподнятой руке относится к 7 веку до н.э. Статуэтка была обнаружена в 2006 году и стала одним из популярных символов Грузии – ее увеличенная копия расположена на улице Шардена в туристическом центре столицы.



Обычай проводить «супра» (застолье) упоминается в таких древних письменных источниках как «Мученичество Шушаник», «Витязь в тигровой шкуре», «Картлис Цховреба», «Калмасоба» и других. Также стоит отметить материалы и записи путешественников XV-XIX века – Амвросия Контарини, Карла Диониджи и Жана Шардена, которые также описывают особые правила застолья в разных регионах Грузии.



«Традиционное грузинское застолье (супра) в 2017 году получил статус объекта нематериального культурного наследия», — напоминает министерство.



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