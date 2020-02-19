Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Визит президента Грузии в ЦАР отменен из-за поста в сети «Фейсбук»


19.02.2020   21:53


Администрация президента Грузии сообщает, что после публикации поста в сети Фейсбук, автором которого является бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти, запланированный в ЦАР визит президента Грузии Саломе Зурабишвили отменен.

Мамука Жгенти написал в сети, что по имеющейся у него информации, планируется 10-дневный визит президента в Центральноафриканскую Республику "с большой делегацией".

Администрация президента назвала пост Мамуки Жгенти "безответственными и наносящим урон интересам государства", и заявила, что "информация о визите президента Грузии и ее делегации в ЦАР является конфиденциальной и ее распространение заранее строго запрещается".

"Особенно вызывает возмущение и заставляет задуматься то, что подобную информацию в циничном контексте распространяет бывший посол Грузии в Совете Европы, который прекрасно знает важность конфиденциальной информации и правила обращения с ней", говорится в заявлении.

В администрации отмечают, что президент Грузии и Министерство обороны "согласно правилам безопасности миротворческих миссий были вынуждены отменить запланированный в марте визит".

"Главнокомандующая Силами обороны Грузии сожалеет, что запланированный на март визит в ЦАР и встреча с грузинскими военнослужащими не будет осуществлен", - говорится в заявлении администрации президента.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна