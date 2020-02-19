

Визит президента Грузии в ЦАР отменен из-за поста в сети «Фейсбук»

19.02.2020 21:53





Администрация президента Грузии сообщает, что после публикации поста в сети Фейсбук, автором которого является бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти, запланированный в ЦАР визит президента Грузии Саломе Зурабишвили отменен.



Мамука Жгенти написал в сети, что по имеющейся у него информации, планируется 10-дневный визит президента в Центральноафриканскую Республику "с большой делегацией".



Администрация президента назвала пост Мамуки Жгенти "безответственными и наносящим урон интересам государства", и заявила, что "информация о визите президента Грузии и ее делегации в ЦАР является конфиденциальной и ее распространение заранее строго запрещается".



"Особенно вызывает возмущение и заставляет задуматься то, что подобную информацию в циничном контексте распространяет бывший посол Грузии в Совете Европы, который прекрасно знает важность конфиденциальной информации и правила обращения с ней", говорится в заявлении.



В администрации отмечают, что президент Грузии и Министерство обороны "согласно правилам безопасности миротворческих миссий были вынуждены отменить запланированный в марте визит".



"Главнокомандующая Силами обороны Грузии сожалеет, что запланированный на март визит в ЦАР и встреча с грузинскими военнослужащими не будет осуществлен", - говорится в заявлении администрации президента.



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