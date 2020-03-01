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МИД Грузии призывает граждан воздерживаться от поездок в Италию
01.03.2020 16:37
С учетом высокого показателя распространения коронавируса в Италии Министерство иностранных дел Грузии призывает грузинских граждан воздерживаться от поездок в Италию, в особенности в ее серверные регионы, если в этом нет безотлагательной необходимости.
В распространенной ведомством информации содержится призыв к гражданам следовать указаниям и рекомендациям местного правительства, а также в случае надобности звонить в посольство Грузии в Риме на номер «горячей линии»: +333 8879123.
«С учетом высокого показателя распространения коронавируса (COVID-19) в отдельных районах Итальянской Республики призывает грузинских граждан, если в этом нет безотлагательной необходимости, воздерживаться от поездок в Италию, в особенности в ее серверные регионы, где есть отдельные случае заражения, а именно, это: Лацио, Абруццо, Базиликата, Кампания, Пулия, Калабрия, Сицилия, Марке, Фриули-Венеция-Джулия, Тоскана, Пьемонт, Болцано, Лигурия.
Находящихся в Италии грузинских граждан еще раз призываем следовать указаниям и рекомендациям местного правительства, а также в случае надобности звонить в посольство Грузии в Риме на номер «горячей линии»: +333 8879123», - отмечается в заявлении.
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