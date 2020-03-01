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Межведомственный совет рекомендует отменить многолюдные мероприятия в общественных местах
01.03.2020 16:56
Под руководством премьер-министр Грузии состоялось очередное заседание межведомственного координационного совета, созданного в связи с коронавирусом.
Как сообщиают в пресс-службе премьер-министра, на сегодняшнем заседании совета был отмечен тот факт, что число инфицированных новым коронавирусом не увеличилось, а состояние здоровья ранее инфицированных трех лиц, удовлетворительное. Координационный совет проинформировал, что на данном этапе в карантине остаются более 100 человек.
В целях предотвращения распространения коронавируса, межведомственный координационный совет призывает граждан Грузии воздерживаться от путешествий, в особенности в те страны, которые определены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) зонами высокого риска.
На заседании координационного совета МВД и таможенному департаменту Минфина было поручено в масштабе Грузии на территории всех погранично-пропускных пунктов и в аэропортах поставить полевые палатки современных стандартов, в которых будут размещаться граждане, прибывшие из стран, определенных ВОЗ зонами высокого риска, до того времени, пока они будут отправлены в специальные упреждения.
В целях превенции распространения нового коронавируса, межведомственный совет рекомендует отменить многолюдные мероприятия в общественных местах. Об этом уже информированы местные самоуправления.
Вместе с тем в активную фазу перешли дезинфекционные работы в школах и детсадах. Учебные заведения, как и общественный транспорт, согласно рекомендации Минздрава, обрабатываются специальными растворами.
Межведомственный координационный совет под руководством премьер-министра продолжит проводить заседания в непрерывном режиме.
При этом отмечается, что оснований для паники в стране не существует и правительством полностью контролируется процесс.
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