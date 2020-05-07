

Госдеп США: Россия традиционного пытается распространять дезинформацию в связи с лабораторией Лугара

07.05.2020 12:22





Помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент обвиняет Россию в распространении дезинформации в Грузии в связи с лабораторией Лугара.



По его словам, это ложь России, что будто лаборатория создавала заболевания.



«Даже тогда, когда мы ищем пути международного сотрудничества, Россия традиционного пытается распространять дезинформацию в связи с лабораторией Лугара, в частности, в Грузии, где эта лаборатория находится. Это ложь России, что будто лаборатория создавала заболевания, а не боролась с ними», - завил помощник заместителя госсекретаря США во время видео-брифинга.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







