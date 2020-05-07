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Грузия и Эстония могут разработать правила международного туризма для посткризисного периода
07.05.2020 13:31
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по телефону обсудила со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса и процесс открытия экономики в посткризисный период. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
В ходе беседы Зурабишвили указала на трудности, с которыми столкнулся туризм – один из главных для экономики страны секторов. Она также указала на необходимость дальнейшего сотрудничества Грузии и Эстонии в этой сфере для разработки санитарных норм международного туризма.
Зурабишвили также напомнила о важной роли Грузии, как торгового и транспортного хаба, подчеркнув, что у страны существуют соглашения о свободной торговле с ЕС и еще несколькими государствами.
Стороны говорили и о процессе евроинтеграции Грузии. Президент Эстонии выразила надежду, что кризис не ослабит сотрудничество в формате Восточного партнерства. Зурабишвили заверила эстонскую коллегу, что страна остается привержена укреплению сотрудничества Грузия-ЕС даже в условиях пандемии.
Президент Грузии пожелала Керсти Кальюлайд успехов в период председательства Эстонии в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.
В заключении беседы Зурабишвили проинформировала Кальюлайд о сложной гуманитарной ситуации, возникшей на оккупированных территориях Грузии из-за коронавируса.
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