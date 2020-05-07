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С 18 мая в Марнеули полностью отменят ограничения
07.05.2020 14:35
«18 мая Марнеули будет полностью открыт», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного Координационного совета.
«Исходя из эпидемиологической ситуации в Марнеули, необходимо провести больше тестов, именно поэтому нам потребуется дополнительное время. Это касается как Марнеули, так и остальных регионов», — заявил Гахария.
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