|
|
|
Минздраву Грузии поручено усилить контроль людей, пересекающих границу
07.05.2020 16:08
Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, для восстановления туризма необходимо несколько критически важных точек контроля.
По словам премьера, в первую очередь, этот касается как сухопутной, так и воздушной границы.
Как отметил глава правительства, Министерству здравоохранения уже дано поручение, чтобы усилить контроль за людьми, въезжающими в Грузию.
«Если бы этот контроль был введен гораздо раньше, нам бы не потребовался 14-дневный 24-часовой карантин, все это можно было бы закончить в течение часа. Для этого есть возможности и технологии, и министерство здравоохранения примет данное решение в ближайшее время», — сказал Георгий Гахария.
В то же время, по словам Гахария, Грузия рассмотрит выделение Цкалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани, Боржоми и других курортов в качестве безопасных туристических зон от COVID-19.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна