

Минздраву Грузии поручено усилить контроль людей, пересекающих границу

07.05.2020 16:08





Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, для восстановления туризма необходимо несколько критически важных точек контроля.



По словам премьера, в первую очередь, этот касается как сухопутной, так и воздушной границы.



Как отметил глава правительства, Министерству здравоохранения уже дано поручение, чтобы усилить контроль за людьми, въезжающими в Грузию.



«Если бы этот контроль был введен гораздо раньше, нам бы не потребовался 14-дневный 24-часовой карантин, все это можно было бы закончить в течение часа. Для этого есть возможности и технологии, и министерство здравоохранения примет данное решение в ближайшее время», — сказал Георгий Гахария.



В то же время, по словам Гахария, Грузия рассмотрит выделение Цкалтубо, Гудаури, Саирме, Абастумани, Боржоми и других курортов в качестве безопасных туристических зон от COVID-19.





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