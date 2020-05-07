

НПО: за 17 лет Церковь получила из бюджета Грузии 276 500 000 лари

07.05.2020 20:26





В период с 2002 по 2019 включительно Патриархия Грузинской православной церкви получила из государственного бюджета примерно 276,5 млн лари (более 86 млн долларов по нынешнему курсу). Такие данные приводит неправительственная организация «Институт толерантности и многообразия» (TDI). В НПО также сообщают, что, помимо этого, органы местного самоуправления ежегодно передавали Патриархии по 4-5 млн лари (около 1,5 млн долларов).



Согласно отчету TDI «Свобода религии и вероисповедания», ежегодно выделяемая с 2009 по 2013 гг сумма колебалась от 22 (порядка 7 млн долларов) до 27 млн лари (около 8,5 млн долларов). С 2013 года из госбюджета Патриархии стабильно поступало 25 млн лари (около 8 млн долларов). Кроме того, как отмечают в организации, средства выделялись и из резервного фонда. В TDI говорят о тенденции роста размера финансирования Грузинской православной церкви.



По данным «Института толерантности и многообразия», помимо финансирования, Церковь получает от правительства и недвижимость: земельные участки, здания и постройки. Отмечается, что к этому времени властями передано Патриархии территории общей площадью более 64-х кв км.



В неправительственной организации обращают внимание на то, что в целом финансирование государством представленных в Грузии конфессий носит дискриминационный характер. В TDI подчеркивают: Православная церковь получает наибольшую финансовую поддержку.



«Материальные блага, переданные Православной церкви, в большинстве случаев используются при осуществлении религиозной деятельности и в религиозных целях, а потому нарушают конституционный принцип разделения государства и религии», — сказано в отчете.



В TDI отмечают, что данная практика государственного финансирования не может быть оправдана ущербом, нанесенным Православной церкви тоталитарным режимом Советского Союза, что используется властями в качестве аргумента. Как утверждают авторы доклада, прямое финансирование из бюджета не может носить компенсационный характер.



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