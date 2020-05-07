

Грузия стала членом «Группы Помпиду» Совета Европы

07.05.2020 21:13

Civil Georgia



Грузия стала 41-м членом Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом (Pompidou Group) Совета Европы, — говорится в сообщении «Группы Помпиду», которое было опубликовано 6 мая.



Группа Помпиду — это межправительственный орган, который был создан в 1971 году по инициативе покойного президента Франции Жоржа Помпиду. В 1980 году группа вошла в структуру Совета Европы. Целью группы является содействие разработке в государствах членах организации мультидисциплинарной, инновационной, эффективной и основанной на доказательствах политики в отношении наркотиков.

«Это решение является результатом визита исполнительного секретаря в Тбилиси в феврале, где он принял участие в конференции «Реабилитация наркозависимых заключенных» и имел контакты на высоком уровне с соответствующими министерствами (министерства юстиции, здравоохранения и социальной защиты, иностранных и внутренних дел)», — говорится в заявлении.



Согласно той же информации, «поддержка постоянного представителя Грузии в Совете Европы также сыграла решающую роль».



«Грузия присоединилась к Группе Помпиду в символический момент, когда первое председательство страны в Комитете министров приближается к успешному завершению», — говорится в заявлении.



Государства-члены назначают постоянных представителей в группу. По состоянию на 6 мая, постоянный представитель Грузии еще не утвержден.



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