

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ

07.05.2020 21:54





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.



Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 7 мая, сообщается на официальном сайте главы государства.



Заместителем главы Исполнительного комитет реформ назначен президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский.



Зеленский выразил уверенность, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине



"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг.



Кроме того, в указ президента о создании Нацсовета реформ от 23 июля 2014 года внесены изменения.



Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).



Теперь глава Исполнительный комитет реформ состоит из главы и его заместителя, которые входят в состав самого Нацсовета реформ. Заседания Исполнительного комитета реформ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.



Согласно положению от 2014 года, решение Нацсовета реформ принимается большинством голосов присутствующих на заседании ее членов при поддержке решения главой Национального совета реформ - президентом Украины, а также председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины.



Решение Нацсовета реформ в случае необходимости реализуются путем издания в установленном порядке актов президента Украины, внесения президентом на рассмотрение Верховной Рады соответствующих законопроектов или взятия членами Нацсовета реформ публичных обязательств реализовать право законодательной инициативы, право инициативы в принятии нормативных актов.



Кроме того, теперь решения Нацсовета реформ могут быть представлены Исполнительным комитетом реформ в отношениях с органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями и СМИ.



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