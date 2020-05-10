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Гоциридзе: Не бывает половинчатой беременности - либо да, либо нет
10.05.2020 14:38
Не бывает половинчатой беременности, либо да, либо нет, и только так. Не бывает половинчатого исполнения соглашения, власть или выполняет его полностью или же нет, - заявил председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе.
По его словам, если власти не выполнят соглашение с оппозицией, достигнутое при посредничестве международного сообщества, они будут отвечать за это перед собственным народом и международными партнерами.
«Провал конституционных изменений – это преступление, и означает то, что создаешь в стране основания для серьезной нестабильности. Это означает то, что Грузия отворачивается от наших международных партнеров, благодаря которым страна существует в этой тяжелейшей экономической обстановке, и когда они сообщают о 2 и 3 миллионах и об 27 тысячах тонн пшеницы из Америки, то пусть не думают, что это делается ими из любви к «Грузинской мечте». Они это делают для того, чтобы страна была демократической, и чтобы у международного содружества был сильный и демократичный партнер в регионе в лице Грузии. Очень строго будут наказаны те, кто еще раз осмелиться обмануть собственного избирателя», - заявляет Гоциридзе.
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