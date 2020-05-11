

С сегодняшнего дня сняты ограничения на въезд и выезд в Тбилиси

11.05.2020 10:18





Все ограничения на въезд и выезд в Тбилиси снимаются сегодня, 11 мая. Однако в силе остается т.н. комендантский час. Кроме того, с 14 мая возобновится передвижение в Рустави и Гардабани, с 18 мая же будет снято ограничение в Марнеули.



«Это относится как к Марнеули, так и к остальным регионам. Я хотел бы призвать каждого из наших граждан соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски, особенно в общественных местах, однако желательно и просто на улице. К сожалению, это часть нашей жизни, и та ответственность и обязательство, которые должны дать нам возможность быстро и эффективно открыть экономику без высоких рисков. Это имеет большое значение, и я хочу попросить и призвать продолжать относиться к ограничениям с такой же ответственностью, как и до сих пор. Борьба с пандемией еще не закончена, и для полной победы нам нужна не только хорошая эпидемиологическая ситуация, но и вставшая на ноги экономика», - заявил премьер-министр Георгий Гахария на брифинге 8 мая.



Напомним, с 15 апреля был запрещен въезд и выезд в Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. Ограничения в отношении Батуми и Кутаиси были сняты с 5 мая.



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