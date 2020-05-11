

Саакашвили: Зураб Адеишвили в Украине является главным советником генерального прокурора

11.05.2020 11:59





Зураб Адеишвили является главным советником генерального прокурора Украины по реформам, - об этом заявил экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Украины Михеил Саакашвили.



Как отметил Саакашвили, Адеишвили был советником и предыдущего генпрокурора Украины.



«80% старых прокуроров в центральном офисе Генеральной прокуратуры были отсеяны комиссией под председательством Зуры Адеишвили. Это финансируемая американцами программа, под эгидой американцев. Адеишвили также был советником предыдущего генерального прокурора, а теперь он является главным советником по реформам нынешнего генерального прокурора», - сказал Михеил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари».



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