

Минздрав публикует требования для работы стоматологических клиник

11.05.2020 15:13





Минздрав Грузии опубликовал «гайдлайн», в случае исполнения которого стоматологическим клиникам разрешат возобновить работу. Согласно новым регуляциям, призванным остановить распространение коронавируса, все пациенты сразу по прибытии в клинику будут проходить термоскрининг, а также обработку рук антисептиком. Обязательным для клиник становится наличие дистанционного термометра, дезинфицирующих средств для персонала и пациентов, одноразовых салфеток в уборной и кабинете стоматолога.



Также клиники обязаны приобретать средства индивидуальной защиты для врачей (респираторы, защитные маски, очки, «щиты» и пр.), одноразовые перчатки, одноразовые влагоустойчивые халаты. При этом в клиниках должна соблюдаться дистанция, а ресепшен должен быть отгорожен от общей зоны витриной из оргстекла.



С полным списком всех регуляций можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Грузии. Проверки в масштабах страны начинаются с сегодняшнего дня. Чтобы подать заявку, необходимо отправить письмо по адресу эл. почты: dent@moh.gov.ge. Возобновить работу клиники смогут только в случае удовлетворения всех требований Минздрава.





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