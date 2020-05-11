

ОБСЕ опубликовала доклад о трефикинге людей в Грузии

11.05.2020 15:21

Civil Georgia



ОБСЕ опубликовала доклад о трефикинге людей, в котором содержится подробная оценка торговли людьми в Грузии.



Доклад, который был опубликован 6 мая, был подготовлен специальным представителем и координатором ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Велиантом Ричи после его визита в Грузию 17-19 июня 2019 года.



В документе излагаются основные выводы и рекомендации специального представителя, определяются потенциальные источники торговли людьми и акцентируется внимание на наилучшей практике ОБСЕ.



«Грузия является страной источником, транзита и назначения торговли людьми», — заявил специальный представитель, ссылаясь на информацию и данные, которую он собрал во время визита в страну.

Женщины, дети, трудовые мигранты — наиболее уязвимые группы



«Сектор туризма и гостеприимства относится к числу секторов наибольшего риска с точки зрения торговли людьми и принудительного труда», — говорится в докладе. Представитель ОБСЕ заявил, что «индустрия коммерческого секса», тесно связанная с индустрией туризма, «несет наибольший риск торговли людьми».



В документе говорится о растущем количестве развлекательных заведений в Аджарии, где, согласно сообщениям, происходит сексуальная эксплуатация женщин, ставших жертвами трефикинга из Азербайджана и Центральной Азии (особенно из Узбекистана).



«Этих женщин обманом привозят в Грузию с обещанием трудоустройства в сфере гостеприимства, и они часто становятся жертвами сексуальной эксплуатации в саунах, ночных клубах, мотелях и частных домах в туристических зонах на границе региона Аджария и Турции», — написал специальный представитель.



По ее словам, грузинских женщин, предположительно, перевозят в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты для сексуальной эксплуатации.



Согласно докладу, по сообщениям, в Грузии также имеет место торговля детьми с целью эксплуатации. «Помимо того, что родители принуждают их заниматься попрошайничеством на улицах», существует высокий риск того, что детей будут продавать для сексуальной эксплуатации, в том числе, для проституции.



Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что «несмотря на усилия властей Грузии», торговля детьми и эксплуатация по-прежнему остаются проблемой, которая требует «неотложных действий» для предотвращения пограничного трефикинга Грузией и Азербайджаном, а также для проведения исследований по всей стране с целью установления масштаба проблемы.



Согласно докладу, трефикинг грузинских мужчин осуществляется в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кипр для трудовой эксплуатации. В то же время Польша является новым пунктом назначения, куда также осуществляется трефикинг грузинских мужчин для принудительного труда.



В документе говорится, что деятельность частных агентств по трудоустройству, которые предлагают грузинам трудоустройство за границей, а мигрантов рабочих привозят в Грузию, представляют собой фактор риска.



Расследование дел трефикинга и уголовное преследование



Специальный представитель ОБСЕ приветствовал сотрудничество правоохранительных органов Грузии с международными партнерскими государствами.



В то же время он подчеркнул необходимость «более тесного и сильного» сотрудничества между соответствующими структурами для выявления онлайн-рынков сексуальной эксплуатации и онлайн-платформ, которые способствуют привлечению людей для трудовой эксплуатации.



Специальный представитель отметил, что расследованию дел о торговле людьми часто мешает тот факт, что жертвы не хотят идентифицировать себя. Он призвал выработать такую стратегию и тактику, которая помогла бы в сборе доказательств за пределами показаний жертв.



Представитель ОБСЕ призвал полицейские структуры, вовлеченные в вопросы борьбы против трефикинга, активизировать усилия, чтобы «проводить активные расследования во всех секторах, ориентированных на эксплуатацию».



Он также призвал правоохранительные структуры начать расследование в отношении всех тех лиц, кто пользуется услугами жертв торговли людьми и содействовал удовлетворению требований в отношении сексуальной эксплуатации людей.



Законодательная база



Специальный представитель положительно оценил сильную законодательную базу Грузии, которая служит предотвращению торговли людьми и борьбе с ней.



Он похвалил участие страны в международных конвенциях о борьбе со всеми формами торговли людьми.



Представитель ОБСЕ также приветствовал изменения в Уголовном кодексе Грузии, которые еще больше расширили список «целей эксплуатации» и «средств», связанных с торговлей людьми. По его словам, такое «широкое» определение создало благоприятные условия для борьбы с различными видами преступности в стране.



Вместе с тем он также призвал власти Грузии, путем реализации соответствующих положений Уголовного кодекса и закона против торговли людьми, решить проблемы торговли иностранными женщинами с целью проституции, а также трефикинга малолетних детей с целью попрошайничества.



Реакция власти и недостатки



Согласно докладу, власти Грузии в 2006 году сформировали Межведомственный координационный совет под председательством министра юстиции, который служит гармонизации усилий по борьбе с торговлей людьми.



Приветствуя деятельность упомянутой структуры, специальный представитель подчеркнул необходимость создания независимых рабочих групп для изучения вопросов, касающихся сексуальной и трудовой эксплуатации, в частности, эксплуатации иностранных граждан.



«Кроме того, необходимо обсудить вопрос создания специальных рабочих групп для изучения роли технологий в торговле людьми и предотвращения трефикинга в цепях поставок и госзакупках», — заявил представитель ОБСЕ.



Он подчеркнул важность независимого мониторинга и оценки мер по борьбе с торговлей людьми, отметив, что «нехватка человеческих ресурсов» в институтах, сформированных властями, часто препятствует «регулярному и активному» мониторингу и детальной оценке текущей ситуации.



Согласно докладу, недостача «исчерпывающих данных» затруднило определение точных масштабов трефикинга людей в Грузии.



Рекомендации



Специальный представитель ОБСЕ рекомендовал Грузии, чтобы для удвоения борьбы с торговлей людьми подписать перечисленные ниже правовые акты и ратифицировать их:



- 189-я Конвенция Международной организации труда о местном труде домашних работников;

- Протокол 2014 года к Конвенции 1930 года о принудительном труде;

- Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.



Специальный представитель ОБСЕ призвал власти Грузии создать независимую службу национального докладчика и содействовать расследованию различных форм торговли людьми, включая торговлю женщинами в секс-индустрии, а также трудящихся-мигрантов в строительстве, бизнесе гостеприимства и сельском хозяйстве.



Специальный представитель ОБСЕ призвал Министерство здравоохранения и другие соответствующие структуры осуществлять соответствующий мониторинг и мониторинг и строже контролировать деятельность частных работодателей в целях предотвращения мошеннических схем.



Он повторил рекомендацию ОБСЕ для Грузии, что при разработке политики принять во внимание, насколько хорошо учитывают бизнес и государственные структуры риски трефикинга в соответствующих цепях поставок.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







