

Гахария: Для меня категорически неприемлемо ставить под вопрос соглашение от 8 марта

11.05.2020 18:07





Для меня категорически неприемлемо ставить под вопрос соглашение от 8 марта, не могу даже представить, считаю, что это просто невозможно, - об этом журналистам заявил премьер-министр Георгий Гахария.



По его словам, избирательная система, согласованная между властями и оппозицией 8 марта и по которой должны состояться парламентские выборы 2020 года, критически важна для правящей команды.



«Разумеется, я хотел бы подчеркнуть, что соглашение от 8 марта было чрезвычайно важным достижением в процессе дальнейшей демократизации страны. В целом, соглашение от 8 марта - это достижение грузинской демократии, в котором наши стратегические партнеры, послы конкретных стран, приняли прямое участие в качестве фасилитаторов. Мы все должны помнить, что избирательная система в целом, о которой договорились 8 марта, является настолько важным качественным системным изменением с точки зрения демократизации страны, что для меня абсолютно недопустимо ставить под вопрос это достижение в каком-либо виде. Я всегда говорил, и скажу это снова - соглашение по избирательной системе является фундаментальной темой, вокруг которой договорился политический спектр. Лично для меня пропорциональная система и система, близкая к пропорциональной, по которой мы должны провести выборы этого года, для меня, для нашей команды крайне важны. Повторяю - системный вопрос, который подчеркивает качество грузинской демократии и определяет вектор дальнейшего развития грузинской демократии, является однозначно величайшим достижением. Для меня категорически неприемлемо ставить под вопрос соглашение от 8 марта, не могу даже представить, считаю, что это просто невозможно», - заявил Гахария.



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