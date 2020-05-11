

Шарашенидзе: В МИД Украины с пониманием отнеслись к позиции официального Тбилиси

11.05.2020 18:07





Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вернулся в Грузию.



Он прибыл в Тбилиси сегодня утром, и в настоящее время находится в карантинной зоне.



Перед отъездом из Киева Шарашенидзе провел встречу в украинском МИДе, где проинформировал министерство о позиции официального Тбилиси в связи с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



«Моя позиция не удивила украинскую сторону и она отнеслась к ней с пониманием. О моих посланиях говорили и в прессе и дали свою оценку. Мой вызов на консультации и позиция грузинской стороны всем известны. В последние дни об этом говорили и премьер-министр и другие высокопоставленные правительственные чиновники. Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, осужденное в Грузии. Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже углубились. В этом с нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов, и этим единством мы выходим на международную арену», — заявил Шарашенидзе Первому каналу Грузии.



По его словам, в ходе встречи с ним украинская сторона заявила, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины, но МИД Украины с пониманием отнёсся к позиции официального Тбилиси и выразил надежду на дальнейшее продолжение и углубление двустороннего партнерства.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета по реформам.



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