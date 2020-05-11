

Гахария: Я больше не смогу быть новым лицом "Грузинской мечты"

11.05.2020 18:07





Я больше не смогу быть новым лицом «Грузинской мечты», я был один раз, и все остальное возможно, — об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, когда его спросили, будет ли он премьер-министром во время предвыборной кампании, или у «Грузинской мечты» к этому времени может быть новая команда.



На вопрос, может ли он не быть премьер-министром во время предвыборной кампании, Гахария отвечает, что он вместе с командой.



«Какая разница. Я вместе со своей командой и однажды я уже сказал, мы тогда ждали весны, а сейчас будем ждать осени и по осени посчитаем цыплят», — заявил премьер.













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