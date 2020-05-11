

Гахария: Мы думаем, что объявим отдельные туристические зоны чистыми зонами от "COVID-19"

11.05.2020 18:08





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, правительство Грузии рассматривает вопрос об объявлении определенных туристических зон «чистыми» от «Covid».



Как заявил премьер-министр Грузии на встрече с представителями отелей и туристических компаний в Батуми, в эти зоны могут войти Саирме, Цхалтубо и Гудаури.



«Мы очень надеемся, что наиболее важным в процессах, которые происходят сейчас в экономике, Аджария станет главной движущей силой. Так как это магнитная сила грузинского туризма, конечно есть и горы, и вино и многое другое, но у Аджарии все же есть своя привлекательность, как и у Тбилиси, и потом все это развивается в регионах. Сейчас мы думаем о создании отдельных туристических зон, объявив их «чистыми» зонами от «Ковида». Это возможно, когда мы говорим о каких-то небольших мобильных зонах, я не знаю, это может быть Саирме, это может быть Цхалтубо, это может быть Гудаури. Батуми по-прежнему велик для этого. Аджария в такой форме будет сложна в будущем. Однако некоторые части Аджарии — возможно. Конечно, здесь очень важны отели, где есть инфраструктура. Мы можем думать о Батуми как об отдельном взятом и установить здесь определенные правила для того, чтобы объявить отдельные места чистой зоной от «Ковида», — заявил Георгий Гахария.





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