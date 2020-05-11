

Маргвелашвили: из-за властей Грузию начинают воспринимать как нацию мошенников



СОВА 11.05.2020 18:09



Правящая партия Грузии «сформировалась как международный мошенник». Так ситуацию вокруг соглашения между властями и оппозицией по избирательной реформе прокомментировал бывший президент страны Георгий Маргвелашвили.



В эфире телеканала Mtavari Arkhi он заявил, что это заметно не только тем, кто вовлечен в грузинские политические процессы, но и международным партнерам. При этом Маргвелашвили высказал опасение по поводу того, что действия властей могут повлиять на общий имидж Грузии, выставив ее в глазах международного сообщества как нацию мошенников.



«К сожалению, мы находимся в реальности, когда правительство лжет настолько перманентно, что это стало привычным стилем и формой, идеологическим фундаментом этой партии. Мы видим еще одну простую, мошенническую попытку избежать ответственности», — заявил Маргвелашвили.



Напомним, правящая партия «Грузинская мечта» отвергла обвинения оппозиции в невыполнении своих обязательств в рамках соглашения от 8 марта. Тогда при содействии международных партнеров стороны подписали меморандум о проведении парламентских выборов 2020 года по новой избирательной модели. В оппозиции заявляют, что власти не выполнили одно из важнейших условий договора — освободить политзаключенных.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







