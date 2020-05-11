

Гахария: Как видно, определенный период нам предстоит жить с вместе с вирусом

11.05.2020 18:10





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, нам придется некоторое время жить с коронавирусом, а граждане должны будут адаптироваться.



В то же время Георгий Гахария подчеркнул важность открытия экономики.



«Нам всем нужно научиться следовать элементарным правилам безопасности, что позволит нам развивать страну, прежде всего экономически, сохранить рабочие места и принимать гостей, развивать туризм. В печальных условиях, но это то, что мы обязаны сделать перед страной и гражданами.



Конечно, это будет непросто, чтобы привыкнуть к социальной дистанции, маскам, дистанционному труду, нам придется это делать. Это единственная возможность, в каких условиях мы можем сделать Грузию одной из первых стран, которая поэтапно откроет туризм», — заявил Георгий Гахария в Батуми на встрече с представителями гостиничного бизнеса и туристических компаний.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







