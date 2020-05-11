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Гахария: Как видно, определенный период нам предстоит жить с вместе с вирусом
11.05.2020 18:10
По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, нам придется некоторое время жить с коронавирусом, а граждане должны будут адаптироваться.
В то же время Георгий Гахария подчеркнул важность открытия экономики.
«Нам всем нужно научиться следовать элементарным правилам безопасности, что позволит нам развивать страну, прежде всего экономически, сохранить рабочие места и принимать гостей, развивать туризм. В печальных условиях, но это то, что мы обязаны сделать перед страной и гражданами.
Конечно, это будет непросто, чтобы привыкнуть к социальной дистанции, маскам, дистанционному труду, нам придется это делать. Это единственная возможность, в каких условиях мы можем сделать Грузию одной из первых стран, которая поэтапно откроет туризм», — заявил Георгий Гахария в Батуми на встрече с представителями гостиничного бизнеса и туристических компаний.
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