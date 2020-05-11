

Непогода нанесла ущерб 20 селам в Кахетии

11.05.2020 18:13

Новости-Грузия



В регионе Кахети начато изучение ущерба, нанесенного непогодой 20 селам, сообщает телекомпания «Рустави-2».



Град и проливные дожди, непрекращающиеся в течение нескольких дней, создали серьезные проблемы в Лагодехи, Кварели и Ахмета. Сельскохозяйственные земельные участки и дороги были повреждены из-за повышения уровня воды в реках Дуруджи, Орвила и Кабали.



Сильный дождь затопил дворы, теплицы и первые этажи в деревне Вардисубани Лагодехского муниципалитета, пострадали десятки семей. Кроме того, град побил посадки однолетних культур на 15 тысяч гектарах земли.



По словам мэра Лагодехи Джондо Мдивнишвили, непогода повредила и сточные каналы, которые недавно были капитально отремонтированы.



«В результате обильных осадков затоплены приусадебные участки, подвалы и первые этажи домов. Конечно, повреждены и приусадебные угодья, затоплены около 100-150 гектаров. Над ликвидационными работами работает соответствующая группа, последние данные изучаются», — сказал Мдивнишвили.



Сами местные жители говорят, что земли затоплены не из-за проливных дождей, а из-за того, что сточные системы не приведены в порядок. Они требуют установления защитных дамб.



Непогода нанесла ущерб 20 селам в Кахетии



Дождь повредил дорогу Телави-Ахмета. Фото: ick.ge.



В пострадавших от стихии районах работают соответствующие службы, мобилизована спецтехника. Идут активные очистительные и восстановительные работы. После улучшения погоды к работам будут подключены другие технические ресурсы.



Губернатор Кахетии Ираклий Кадагишвили заявил, что сегодня в регионе займутся оценкой ущерба. По его словам, сильный дождь в основном повредил дороги и дренажные системы в муниципалитетах Ахмета, Лагодехи и Кварели.



Специалисты прогнозируют, что погодные условия в Грузии с 11 мая улучшатся и температура воздуха значительно повысится.







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