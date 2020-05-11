

Гоциридзе: относительно Окруашвили все было сказано в заявлении послов

11.05.2020 19:48





«Относительно Ираклия Окруашвили все было сказано в заявлении послов и не нужны никакие призывы, еще раз перечитайте это заявление», - об этом заявил «Интерпрессньюс» председатель фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе, тем самым отреагировав на заявление председателя парламента Арчила Талаквадзе.



По его словам, если «Грузинская мечта» провалит соглашение, ей придется заплатить высокую цену.



«Если «Грузинская мечта» провалит (нарушит) соглашение, ей придется заплатить высокую цену. То, что Иванишвили не интересует мнение грузинского народа, это все видят, но обман международных партнеров ему обойдется дорого. Его действия постепенно накапливаются, что невозможно, чтобы это не отразилось на его будущем. Он ничего не сможет свалить на оппозицию. С самого начала были ясны наши отношения. Если хотят провалить, то и без нас провалят, если хотят провести, то и без нас проведут», - заявил Гоциридзе.



Напомним, что председатель парламента призвал послов, которые были посредниками, в переговорах с оппозицией подтвердить, что правящая команда по соглашению не взяла на себя обязательство освободить Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и Гиоргия Руруа.



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