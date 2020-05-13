

Западные друзья Грузии ожидают освобождения политзаключенных - Михаэль Галер

13.05.2020 15:29





Европарламентарий из Германии, член партии христиан-демократов Михаэль Галер заявляет, что западные страны ожидают освобождения политзаключенных в Грузии.



«Они прощупывают почву, ожидают ли западные друзья Грузии по-прежнему освобождения политзаключенных. Да, они ожидают. Это необходимо для проведения свободных и справедливых выборов», - пишет Михаэль Галер на своей странице в «Твиттере».



По его словам, все партии должны соблюдать содержание и дух соглашения от 8 марта. «Это лакмусовая бумажка истинных намерений Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты»», - написал Галер.



Напомним, что вчера заявление сделал сенатор Джим Риш. Председатель комитета Сената США по международным отношениям призывает политические партии Грузии полностью выполнить оформленное в марте соглашение. «Ожидаю, что партии полностью выполнят мартовское соглашение как в части освобождения политзаключенных, так и прогресса избирательной системы», - говорится в заявлении сенатора, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.



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