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Словения официально заявила об окончании в стране эпидемии коронавируса
15.05.2020 11:25
Правительство Словении официально заявило о конце эпидемии коронавируса. Словения стала первой в Европе страной, подтвердившей окончание распространения вируса. Примечательно, что последние две недели там ежедневно фиксировалось не более 7 новых случаев коронавируса.
Сняты ограничения для пребывающих в Словению из стран Евросоюза. В частности, граждане ЕС могут свободно путешествовать в Словению, а представителям стран, не являющихся членами Евросоюза, придется проходить 2-недельный карантин.
Для справки, в Словении, население которой составляет около 2 миллионов человек, выявлено 1464 случая коронавируса, умерли 103 человека.
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