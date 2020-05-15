

Италия угрожает выходом из ЕС

15.05.2020 11:36





Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявляет, что страна покинет Евросоюз, если вступит в силу инициатива о т.н. зеленых коридорах. Информацию об этом распространяет CNN.



Т.н. зеленый коридор туризма подразумевает, что у некоторых стран, где низкий показатель случаев коронавируса, будет возможность восстановить туризм прежде, чем полностью откроются границы.



«Мы не примем соглашение, которое предусматривает создание в ЕС привилегированных путей для туристов», - заявил Конте, добавив: «В противном случае мы покинем Евросоюз. Мы никогда этого не допустим».



По словам премьера, он уже сказал президенту ЕС, что т.н. коридоры означают уничтожение единого рынка ЕС.



По существующим оценкам, потери туристического спектра Италии из-за коронавируса к концу года составят около 120 миллиардов евро (130 миллиардов долларов США).



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