

Сегодня Грузия официально передаст Греции председательство в Совете Европы

15.05.2020 13:03





По информации Министерства иностранных дел Грузии, 15 мая 2020 года в здании Совета Европы в Страсбурге пройдет заседание Комитета министров СЕ, на котором состоится официальная передача председательства в Комитете министров Совета Европы от Грузии Греции. Об этом сообщили в МИД Грузии.



По их информации, заседание начнется в 13:00 по тбилисскому времени, его откроет постоянный представитель Грузии при Совете Европы Ираклий Гивиашвили. Он передаст слово председателю Комитета министров Совета Европы, главе МИД Грузии Давиду Залкалиани.



В своем выступлении Давид Залкалиани подведет итоги председательства Грузии в течение 6 месяцев, сделает обзор проведенных мероприятий и культурной программы, осуществленных с точки зрения имплементации приоритетов председательства Грузии. На заседании также выступят Генеральный секретарь Совета Европы, президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, председатель Европейского Суда по правам человека, комиссар по правам человека и президент Конгресса местных и региональных органов власти Совета Европы.



После выступления Давида Залкалиани, посол Грузии передаст символический ключ председательства постоянному представителю Греции при Совете Европы.



Для справки, Грузия стала страной-председателем Комитета министров Совета Европы 27 ноября 2019 года. Среди приоритетов Грузии как председателя были защита прав человека и окружающей среды, включенность граждан в процесс принятия решений; правосудие, ориентированное на ребенка – европейский опыт восстановительного правосудия; усиление демократии, образования, культуры при включенности молодежи.



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