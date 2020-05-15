|
|
|
Конституционный суд рассмотрит иск о неконституционности ряда ограничений в связи с COVID-19
15.05.2020 13:05
В Конституционном суде рассмотрит иск «Гирчи» против правительства, которым политическое объединение требует объявить закрытие территории муниципалитетов Марнеули и Болниси неконституционным во время чрезвычайного положения. На процессе присутствует лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе.
По словам истца, вмешательство в свободу передвижения допускается только на основании закона, а в случае чрезвычайного положения — декретом президента Грузии. Истец указывает на то, что в этом случае декрет президента Грузии не определяет конкретные регуляции и наделяет правительство Грузии полномочиями по ограничению конституционных прав.
По пояснению «Гирчи», в этих обстоятельствах ограничение свободы передвижения со стороны грузинского правительства нарушает Конституцию Грузии.
«Гирчи» подал три иска в Конституционный суд. Суд не принял постановление о запрете на размещение более трех человек в автомобиле. Третий иск «Гирч» касается конституционности объявления комендантского часа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна