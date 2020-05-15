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Конституционный суд рассмотрит иск о неконституционности ряда ограничений в связи с COVID-19


15.05.2020   13:05


В Конституционном суде рассмотрит иск «Гирчи» против правительства, которым политическое объединение требует объявить закрытие территории муниципалитетов Марнеули и Болниси неконституционным во время чрезвычайного положения. На процессе присутствует лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе.

По словам истца, вмешательство в свободу передвижения допускается только на основании закона, а в случае чрезвычайного положения — декретом президента Грузии. Истец указывает на то, что в этом случае декрет президента Грузии не определяет конкретные регуляции и наделяет правительство Грузии полномочиями по ограничению конституционных прав.

По пояснению «Гирчи», в этих обстоятельствах ограничение свободы передвижения со стороны грузинского правительства нарушает Конституцию Грузии.

«Гирчи» подал три иска в Конституционный суд. Суд не принял постановление о запрете на размещение более трех человек в автомобиле. Третий иск «Гирч» касается конституционности объявления комендантского часа.

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