

Посол: Количество желающих вернуться в Грузию из Италии серьезно сократилось

15.05.2020 13:14





Число граждан Грузии, желающих вернуться из Италии на родину специальными чартерными рейсами, сократилось. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Италии Константин Сургуладзе сказал в эфире телекомпании «Имеди».



«На 22 мая назначен еще один спецрейс, спрос на который сократился на 85%. Если раньше было более тысячи желающих, то сегодня их менее 200», — заявил Сургуладзе.



Посол считает, что снижение спроса связано с улучшением эпидемиологической ситуации и смягчением карантинных мер в Италии – стране, наиболее пострадавшей от последствий распространения коронавирусной инфекции. Первые послабления мер, введенных в связи с пандемией, вступили в силу в Италии 4 мая.



«Многие грузины также начали работать. Соответственно, у них больше нет тех проблем, которые были раньше. Намного меньше людей обращаются к нам за помощью. Эта позитивная тенденция, связанная с пандемией, отразится и на грузинах», — сказал Сургуладзе.



На данном этапе дипломат воздерживается от прогнозов о том, когда граждане Грузии снова смогут путешествовать в Италию.



«Внутренний туризм, вероятно, скоро откроется. Ведутся переговоры с другими странами ЕС, каким должен быть единый подход к туризму. Возможно, через какое-то время станет известно, когда можно будет отправится в туристическое путешествие в Италию», — заявил он.



13 мая число вылечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии впервые превысило общее количество инфицированных в стране за время пандемии. Согласно последним официальным данным, всего в Италии было выявлено более 223 тысяч случаев инфицирования. Из них 31,3 тысячи пациентов скончались, 115,2 тысячи выздоровели.



В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла свои границы и прекратила авиасообщение по всем направлениям. До 22 мая в стране действует чрезвычайное положение. Власти Грузии помогают соотечественникам в возвращении на родину сухопутным и морским путем или же, назначая специальные чартерные рейсы. По состоянию на 15 мая при содействии правительства на родину возвращено более 11 тысяч соотечественников.



На 18 мая запланирован спецрейс Ларнака-Тбилиси, на 20 мая – Афины-Тбилиси, на 22 мая – Рим-Тбилиси. Все полеты осуществит грузинская авиакомпания Georgian Airways. Между тем сегодня еще более 180 граждан Грузии доставят в Тбилиси чартерным рейсом из Амстердама.



Кроме того, МИД в координации с диппредставительствами за рубежом активно работает над оказанием помощи своим гражданам в разных странах. По мере необходимости их обеспечивают жильем, едой и медикаментами. По информации МИД, до сих пор помощь такого типа была оказана 20 302 гражданам Грузии.



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