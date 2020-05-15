

Прибалтийские страны открыли границы друг с другом

15.05.2020 14:22





Страны Прибалтики, Литва, Латвия и Эстония открыли между собой границы. Информацию распространяет издание The Guardian.



Проживающие в Прибалтике 6 млн. граждан отныне смогут беспрепятственно передвигаться между странами.



Однако путешественники, прибывшие из-за пределов Эстонии, Латвии и Литвы, должны будут провести две недели в карантине.





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