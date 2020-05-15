|
|
|
Прибалтийские страны открыли границы друг с другом
15.05.2020 14:22
Страны Прибалтики, Литва, Латвия и Эстония открыли между собой границы. Информацию распространяет издание The Guardian.
Проживающие в Прибалтике 6 млн. граждан отныне смогут беспрепятственно передвигаться между странами.
Однако путешественники, прибывшие из-за пределов Эстонии, Латвии и Литвы, должны будут провести две недели в карантине.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна