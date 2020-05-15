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Прибалтийские страны открыли границы друг с другом


15.05.2020   14:22


Страны Прибалтики, Литва, Латвия и Эстония открыли между собой границы. Информацию распространяет издание The Guardian.

Проживающие в Прибалтике 6 млн. граждан отныне смогут беспрепятственно передвигаться между странами.

Однако путешественники, прибывшие из-за пределов Эстонии, Латвии и Литвы, должны будут провести две недели в карантине.

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