|
|
|
С сегодняшнего дня началась регистрация для получения компенсации, которая продлится до 1 июля
15.05.2020 14:36
Сегодня началась инициированная правительством Грузии регистрация граждан, экономически пострадавших в результате жестких мер в связи с пандемией коронавируса, которая продлится до 1 июля.
В связи с этим в Министерстве здравоохранения состоялся брифинг.
По информации ведомства, получатели компенсации должны будут посетить веб-страницу Минздрава, где с помощью регистрационного портала смогут заполнить свои регистрационные данные.
Министерство поясняет, что регистрацию должны пройти только самозанятые лица, а не наемные работники. В данную группу входят
Самозанятые лица, которые зарегистрированы в Службе доходов и с апреля 2020 года потеряли доход, с сегодняшнего дня на протяжении шести недель должны заполнить заявку на веб-странице Минздрава: www.moh.gov.ge. В данную группу входят:
- физические лица, обладающие статусом малого бизнеса
- физлица-производители
- лица, которые осуществляют деятельность, облагаемую фиксированным налогом
- производители со статусом микробизнеса
- индивидуальные производители
Как сообщает Минздрав, для получения компенсации им не понадобится предоставлять доказательства об источнике дохода.
О возможностях получения компенсации данные физические лица получают сообщение на авторизованной странице налогоплательщика – eservices.rs.ge.
Вместе с тем, обработка принятых заявок и получение компенсации будет происходить не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации.
Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию министерства — 1505.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна