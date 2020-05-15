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С сегодняшнего дня началась регистрация для получения компенсации, которая продлится до 1 июля


15.05.2020   14:36


Сегодня началась инициированная правительством Грузии регистрация граждан, экономически пострадавших в результате жестких мер в связи с пандемией коронавируса, которая продлится до 1 июля.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения состоялся брифинг.

По информации ведомства, получатели компенсации должны будут посетить веб-страницу Минздрава, где с помощью регистрационного портала смогут заполнить свои регистрационные данные.

Министерство поясняет, что регистрацию должны пройти только самозанятые лица, а не наемные работники. В данную группу входят

Самозанятые лица, которые зарегистрированы в Службе доходов и с апреля 2020 года потеряли доход, с сегодняшнего дня на протяжении шести недель должны заполнить заявку на веб-странице Минздрава: www.moh.gov.ge. В данную группу входят:

- физические лица, обладающие статусом малого бизнеса
- физлица-производители
- лица, которые осуществляют деятельность, облагаемую фиксированным налогом
- производители со статусом микробизнеса
- индивидуальные производители

Как сообщает Минздрав, для получения компенсации им не понадобится предоставлять доказательства об источнике дохода.

О возможностях получения компенсации данные физические лица получают сообщение на авторизованной странице налогоплательщика – eservices.rs.ge.

Вместе с тем, обработка принятых заявок и получение компенсации будет происходить не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации.

Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию министерства — 1505.

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