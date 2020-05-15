

Леван Ратиани надеется, что борьба с коронавирусом завершится к 1 июня

15.05.2020 15:06





Директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани надеется, что борьба с коронавирусом в его клинике завершится к 1 июня.



Как заявил врач журналистам, за последние 6-7 дней к нему не поступали новые пациенты с коронавирусом.



Лечение продолжают 38 человек, из них двое – в реанимации, один пациент в тяжёлом состоянии.



Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 671. За сутки в Грузии выявили 19 новых инфицированных, из них 17 – в двух сёлах Болнисского муниципалитета - Мушевани и Гета.



Действие режима чрезвычайного положения в Грузии завершается 22 мая. Пока неизвестно, планируют ли власти продлить ЧП.



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