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Гахария: Национальные экзамены пройдут в обычном режиме


15.05.2020   15:12


«Национальные экзамены пройдут в обычном режиме, их дата будет объявлена, как обычно, в июне», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на презентации антикризисного плана системы образования.

Глава правительства обратил внимание на ход реформы образования и отметил, что несмотря на глобальную пандемию, реформа образования продолжится.

По словам премьера, после окончания пандемии глобальная конкуренция будет значительно острее и все должно быть сделано для того, чтобы будущее поколение заняло соответствующее место в этой глобальной конкуренции.

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