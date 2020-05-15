

Премьер-министр рассказал, когда завершится учеба в школах Грузии

15.05.2020 15:15





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, 12-классники завершат учебный год 20 мая, первоклассники – 27 мая, остальные учащиеся – 15 июня.



Как заявил Гахария в ходе презентации антикризисного плана в сфере образования, учебный год в Грузии проведен дистанционно, онлайн, посредством телешколы в нормальном, обычном режиме.



«Система образования смогла очень быстро мобилизоваться и внедрить дистанционные, онлайн-уроки, и это принесло свой результат. Несмотря на то, что в Грузии есть люди, которые не имеют простого доступа к интернету, Министерство образования решило эту проблему и вместе с Общественным вещателем создало формат телешколы. Очень важен тот факт, что телешкола - это формат, который вещает также на языках этнические меньшинств и дает возможность каждому учащемуся в Грузии не пропустить учебный год. Результатом этих шагов стало то, что учебный год 2019-2020 в Грузии не будет объявлен академическим. Учебный год в Грузии проведен дистанционно, онлайн, посредством телешколы в нормальном, обычном режиме. 12-классники завершат учебный год 20 мая, первоклассники – 27 мая, остальные учащиеся – 15 июня», - сообщил Георгий Гахария.



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