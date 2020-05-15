

Георгий Гахария: «Телешкола» заслужила международное признание

15.05.2020 15:37





«Министерство образования совместно с Общественным вещателем создало такой формат, как «Телешкола», который стал популярным не только в Грузии, но и получил международное признание», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на презентации, связанной со сферой образования.



По его словам, Министерство образования смогло очень быстро мобилизоваться и внедрить дистанционные онлайн-уроки, хотя есть люди, которые имеют легкий доступ к интернету, соответственно, проект «Телешкола» был создан совместно с Общественным вещателем.



«Крайне важен тот факт, что «Телешкола» является форматом, который вещает на языках этнических меньшинств и позволяет каждому ученику не пропустить учебный год. Результатом этих шагов является то, что в Грузии в 2019-2020 учебных годах не будет объявлен академический год», — сказал премьер-министр.



По его словам, учебный год в Грузии проводится дистанционно, в режиме онлайн. Двенадцатиклассники закончат учебный год 20 мая, первоклассники — 27 мая, а остальные ученики — 15 июня.





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