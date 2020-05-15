

Как будут выставлять годовые оценки грузинским школьникам – объяснения министра

15.05.2020 17:02





По итогам учебного года 2019-2020 школьников Грузии будут оценивать по новой модели – руководствуясь индивидуальным подходом и с учетом академического стандарта. Об этом сегодня заявил глава Минобразования Михаил Чхенкели на презентации антикризисного плана для своей сферы.



Для оценки и определения годовых баллов школьников созданы две обязательные формы – развивающая и определяющая.



В первом случае учителя должны будут описать динамику прогресса и развития каждого ученика за год. Предполагается, что это поможет планированию эффективного рабочего процесса на уроках в следующем году.



Что касается определяющей оценки, то в данном случае контролируется качество учебы по национальному учебному плану. Уровень знаний учеников оценивается по существующей системе баллов.



Выставлять оценки по предметам за 2019-2020 учебный год школьникам будут несколькими способами:

по баллам, полученным в первом семестре;

по общим баллам, полученным в первом семестре и в течение шести недель второго семестра.

Исходя из того, что ученикам пятых классов начинают выставлять баллы со второго семестра, итоговые оценки по предметам им высчитают на основе знаний, полученных в течение шести недель второго семестра.



В том случае, если у ученика нет оценки первого семестра, его баллы будут определяться по знаниям, полученным в течение шести недель второго семестра и в процессе дистанционного обучения.



Чхенкели отметил, что благодаря дистанционному обучению у всех детей была возможность беспрепятственно продолжать учебу. Исходя из этого положения, и создана такая модель оценок.



Из-за эпидемии коронавируса со 2 марта учебный процесс был приостановлен как в школах, так и в вузах Грузии. Трижды дату возобновления учебы переносили. 24 апреля премьер Георгий Гахария объявил, что все образовательные учреждения Грузии останутся закрыты до сентября.



Школы, вузы и училища перешли на дистанционную форму обучения. Модель, внедренную в Грузии, высоко оценила Организация экономического сотрудничества и развития (OECD).



С 30 марта Минобразования и Первый канал Грузии начали проект «Телешкола», который призван помочь школьникам не отставать от программы и учиться во время карантина дистанционно. Он подразумевает показы в эфире телевидения уроков для учащихся всех классов средних школ.



Телевизионные уроки проводят опытные педагоги. Проект охватывает как грузинский, так и негрузиноязычные секторы (армянский, азербайджанский). Для всех занятий доступны субтитры.





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