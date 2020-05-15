

Критика Сената более серьезна, чем критика Трампа – Бадридзе

15.05.2020 17:10





«Критика Сената более серьезна, чем критика Трампа» – заявляет дипломат Гиоргий Бадридзе в связи с очередным резким письмом Соединенных Штатов властям Грузии.



Реакция властей «Мечты» на призыв влиятельных сенаторов и конгрессменов, и их упоминание о них как о сторонниках «Национального движения», по словам Бадридзе, рассчитана на тех избирателей, которые не разбираются в политике США.



«Кем бы ни был сенатор Риш, когда речь идет об опытном парламентере, члене Конгресса, о председателе комитета по международным отношениям Сената, здесь говорит уже не сенатор, избранный в каком-либо штате, здесь говорят Соединенные Штаты», - сказал Бадридзе в программе «Гость дня».



Напомним, что очередная волна критических писем из Соединенных Штатов последовала после того, как «Грузинская мечта» отказалась выполнить часть соглашения от 8 марта, предусматривающего освобождение политзаключенных.



Западные партнеры призывают правительство полностью выполнить историческое соглашение. Среди них, председатель комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш, который использовал термин «политический заключенный» в своем письме: «Я жду выполнения соглашения, включая освобождение политических заключенных», - пишет Риш.





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