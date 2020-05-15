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Цкитишвили: У страны на внешнем фланге - политический кризис


15.05.2020   17:27


Если до этого у нас был внутриполитический кризис, то сейчас у нас политический кризис на внешнем фланге, - об этом заявил независимый член парламента Дмитрий Цкитишвили.

Для него дела Гиги Угулава, Георгия Руруа и Ираклия Окруашвили имеют политический признак, однак, по его словам, чтобы их окончательно назвать политическими заключенными, для этого нужно ответить на вопросы.

Цкитишвили выделяет дело Угулава и отмечает, что здесь наблюдался недвусмысленно недопустимый факт, когда прокурором и судьей по делу был Шалва Тадумадзе.

«Я считаю, что преступление, за которое Угулава уже отбыл наказание, было преступлением, и никаких политических мотивов там не было», - говорит Цкитишвили.

В случае Ираклия Окруашвили Дмитрий Цкитишвили говорит о выборочном правосудии, а по делу Гиоргий Руруа - что он плохо знаком с его делом и не компетентен в данном вопросе.

Напомним, что ряд американских сенаторов и европейских депутатов призвали власти Грузии к выполнению соглашения с оппозицией от 8 марта и освобождению политических заключенных.

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