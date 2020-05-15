

Мошенническая схема «Грузинской мечты» раскрыта, расшифрована и сорвана - экс-президент Маргвелашвили

15.05.2020 17:37





Отказ от выполнения соглашения со стороны властей в отношении политзаключенных выявил мошенническую схему. Об этом в эфире телеканала «ТВ Пирвели» заявил экс-президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили.



По его словам, отрицание вопроса о политзаключенных является частью той схемы, которую Бидзина Иванишвили начал, когда в связи с провалом о провале пропорциональных выборов заявил, что обещание не было документом, официально подписанным сторонами.



Как отмечает Маргвелашвили, предпринятый властями этот шаг является позорной ложью для страны, которая создаст плохой имидж грузин в глазах международных партнеров.



«Главный выход из политического тупика - признать правду. Процедурно это будет осуществлять президент. При помощи комиссии УДО или с помощью каких-либо других механизмов произойдет освобождение этих людей из тюрьмы, это не имеет большого значения. Самое главное, что мошенническая схема раскрыта, расшифрована, сорвана.



Или же будет дано признательное показание и эти люди будут освобождены, или же будет продолжаться усугубление этого бессмысленного процесса, который начался с того, что лидер «Грузинской Мечты сказал» - «я же нигде ничего не подписывал, что в 2020 году выборы пройдут пропорционально» и затем продолжил заявлением, что в соглашении от 8 марта ничего не написано о политзаключенных.



Это позорная, оскорбительная ложь для страны, которая создает очень плохой имидж для грузин. Правда в том, что в стране есть политзаключенные, более того, было достигнуто соглашение об их освобождении и неиспользовании суда в качестве инструмента их политического преследования.



Планом для «Грузинской мечты» является не удержание Ираклия Окруашвили в тюрьме, а пребывание у власти. Таким образом, они дадут нам потихоньку привыкнуть к этим прелюдиям, и людям, пришедшим на выборы, скажут - люди, вы столько всего позволили нам, чему вы сейчас удивляетесь», - заявил Маргвелашвили.





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