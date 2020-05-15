

Келли Дегнан: Грузия хорошо справилась с первой частью борьбы с вирусом, сейчас мы приближаемся к деликатному периоду

15.05.2020 19:17





В Грузии ясно видно, что система здравоохранения работает очень хорошо и справляется с пандемией впечатляюще, — об этом заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии передало министерству здравоохранения два аппарата PRC и 4000 тестов. Как заявила на церемонии посол США, пожертвование поможет Грузии увеличить свои мощности по тестированию.



«Нас с Грузией связывает очень больше партнерство. Мы активно работаем с министерством здравоохранения, чтобы способствовать развитию системы здравоохранения Грузии. Даже в такой период ясно видно, что система здравоохранения работает очень хорошо и впечатляюще справляется с пандемией. Это пожертвование поможет Грузии увеличить свои возможности тестирования. Аппараты для тестирования модернизированы. Вместе с ними прибыли 4000 PRC-тестов золотого стандарта. С точки зрения борьбы с короновирусом мы прошли только половину пути, очень много деталей появилось и появится на пути открытия экономики заново. Эти аппараты для тестирования, а также средства индивидуальной защиты, которые «Дитра» передала министерству здравоохранения и другим министерствам, очень важны для управления этим процессом и предназначены для защиты людей. Маски, перчатки, халаты и т.д. Это даст нам возможность продолжить жизнь и отношения, но в то же время защитить себя и любимых людей и вернуться к работе своевременно. Я думаю, что Грузия очень хорошо справилась с первой частью борьбы с вирусом. Сейчас мы приближаемся к довольно деликатному периоду, и я уверен, что страна все делает и успешно преодолеет и этот этап», — заявила чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки Келли Дегнан.





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