

Хендрик Дамс: Грузия отлично справилась с председательствованием в Совете Европы

15.05.2020 19:20





Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс поблагодарил министра иностранных дел Грузии и постоянного представителя Грузии при Совете Европы от имени Парламентской Ассамблеи за работу во время председательства в комитете министров Совета Европы.



В своем обращении Хендрик Дамс отметил, что 20 лет назад Грузия стала полноправным членом Совета Европы, который вместе с организацией защищает права человека, верховенство закона и демократию.



«Грузия председательствовала в Совете Европы в течение шести месяцев, и она отлично справилась с этой работой. Управлять комитетом министров в условиях COVID19 нелегко, но работа хорошо проделана», — заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Хендрик Дамс подчеркнул, что взаимный диалог между Парламентской ассамблеей, Генеральным секретарем и комитетом министров был обеспечен прекрасно.



По словам председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, реальное наследие президентства заключается в том, что Грузия смогла связать вопросы защиты окружающей среды с правами человека.



По словам Дамса, эта тематика будет передана председательству Греции, а затем перейдет и на председательство Германии.



Сегодня на заседании комитета министров Совета Европы в Страсбурге Грузия официально передала председательство в комитете министров Совета Европы Греческой Республике.





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