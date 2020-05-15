

Грузинский интернет-портал по регистрации безработных не выдержал наплыва пользователей

15.05.2020 19:25





Новый сайт, созданный для граждан, желающих получить компенсацию по безработице, «завис» из-за высокого наплыва пользователей. Созданный министерством здравоохранения Грузии портал работает с перебоями уже несколько часов.



На сайте регистрацию должны пройти самозанятые, оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса. Они смогут получить от государства 300 лари (94 доллара США).



Временно безработные наёмные рабочие регистрацию не проходят. Они получат от правительства 1200 лари (377 долларов) в течение 6 месяцев.





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